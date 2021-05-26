Эксперты: реструктуризация долгов в новой процедуре банкротства поможет бизнесу выжить

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на комплексное реформирование института банкротства. Документ направлен в том числе на расширение практики применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц. Он предусматривает введение новой вариативной процедуры - реструктуризации долгов. В свою очередь, предлагается отказаться от таких процедур банкротства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление, ограничившись использованием одной реабилитационной и одной ликвидационной процедуры банкротства.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Процедура реструктуризации долгов, используемая в законопроекте о реформировании института банкротства юридических лиц, поможет выжить бизнесу в тяжелой финансовой ситуации. Об этом в среду ТАСС сообщили опрошенные предприниматели и эксперты.

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Как отметила руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева, предложение о введении реструктуризации как одной из банкротных процедур можно в целом оценить позитивно. Это дает возможность компаниям, не желающим стать банкротами, исполнить свои обязательства, отметила она.

"В первую очередь, это выгодно кредиторам, но и для должников это очень интересная мера, так как она позволяет исправить сложившуюся ситуацию не только посредством проведения процедуры банкротства. Полагаем, что те инструменты, которые предлагается исключить, на практике действительно практически не использовались, поэтому их исключение не должно каким-либо существенным образом повлиять на процедуру. Оказавшись в тяжелой финансовой ситуации, реструктуризация долгов поможет бизнесу выжить", - говорится в комментарии Авдеевой, предоставленном ТАСС пресс-службой бизнес-объединения.

Член политсовета Свердловского областного отделения Партии Роста, управляющий партнер "Юридической компании "Энсо" Алексей Головченко в беседе с ТАСС положительно оценил инициативу об изменении ликвидационной сущности банкротства "таким образом, чтобы после его завершения у предприятия была возможность остаться на плаву". Особенно это актуально в преддверие увеличения количества банкротств, считает он.

"В противном случае, львиная доля нашего бизнеса будет похоронена. Также принципиально важным является недопущение искусственного затягивания процедуры, сроки всех этапов банкротства должны быть жестко ограниченны", - сказал Головченко.

Работа судов и банкротящегося бизнеса

Процедуры банкротства бывают затянутыми и могут длиться более 10 лет, говорит Головченко. Все это время нужно оплачивать текущие расходы, зарплату арбитражному управляющему, публикации о ходе процедуры. Иногда конкурсная масса "разлетается на все эти расходы, и кредиторам ничего не остается", отметил он.

В целом банкротство в РФ носит "ярко выраженный ликвидационный характер": финансовое оздоровление и внешнее управление, направленные на восстановление платежеспособности компании, применяются крайне редко, и от наблюдения все переходят к конкурсному производству, отметил Головченко. Когда процедура завершается, предприятия "зачастую остаются без активов и впоследствии ликвидируются", уточнил он. После принятия законопроекта понадобится время для того, чтобы суды, участники банкротных дел и их юристы научились работать по новым правилам, также необходимо время на формирование судебной практики, разъяснения вышестоящих судов.

По словам руководителя компании "Далини" (Татарстан) Руслана Нигматуллина, процедуры, предусмотренные федеральным законом, "оказались неэффективными, затягивали процесс и приводили к удорожанию процедуры банкротства".

"Эффективного инструмента вывода компании из кризиса на самом деле не было. Лишь небольшой процент компаний применял положение о финансовом оздоровлении. И, к сожалению, не все арбитражные управляющие обладали нужной компетенцией, чтобы вывести предприятие из кризиса", - сказал он ТАСС.

Директор ООО "Юридический центр "Ваше право" Руслан Шаймухаметов в беседе с ТАСС предположил, что процедура банкротства может усложниться, если арбитражным управляющим "закрутят гайки". Тогда институт арбитражных управляющих сожмется так же, как институт оценщиков, которых сейчас стало почти вдвое меньше, отметил он. По мнению Шаймухаметова, число рабочих мест может сократиться, поскольку за каждым арбитражным управляющим "стоит команда".

"Я бы внес в законопроект еще один вопрос - он касается нецелесообразности объявлений во время первого, второго этапа продажи с торгов имущества банкрота. Публикация в Едином федеральном реестре и "Коммерсанте" сообщений о банкротстве дорогая. Поэтому стоит пересмотреть механизм в части уплаты госпошлины в ЕФРСБ, если речь идет о небольшой стоимости реализуемого имущества", - пояснил он.