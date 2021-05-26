Экспорт мяса из Москвы превысил $80 млн в год

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Объем экспорта мясной продукции Москвы в 2020 году составил $81,8 млн, что на 13,6% выше показателя 2019 года. Большая часть поставок приходится на Казахстан, Гонконг и Китай, сообщил ТАСС в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Совокупный объем московского экспорта мясной продукции по итогам 2020 года достиг $81,8 млн, это на 13,6% больше, чем годом ранее - тогда он составлял $72 млн. Основные внешние рынки сбыта московской мясной продукции - Казахстан, Гонконг и Китай, на эти три направления приходится 64,4% московского экспорта мяса. В 2020 году наблюдался рост московского экспорта мясных товаров в перечисленные страны", - рассказал Ефимов.

Московский экспорт мяса в Казахстан вырос в 2020 году почти на 140% по сравнению с 2019 годом - с $11 млн до $26,3 млн. По словам Ефимова, эта страна остается главным импортером московской мясной продукции, при этом столица России является крупнейшим поставщиком мяса в Казахстан среди регионов РФ.

"Казахстан - самый крупный рынок сбыта московских мясных товаров, на его долю приходится 32% московского экспорта мяса. Мясо и субпродукты птицы - основная категория мясной продукции, экспортируемая из Москвы в Казахстан, объем экспорта мясных товаров из птицы по итогам 2020 года составляет $24 млн, или почти 92% от московского экспорта мяса на указанный рынок. По отношению к 2019 году поставки мяса птицы в Казахстан увеличились на 185%", - сказал вице-мэр Москвы.

Он добавил, что в тройку главных импортеров московской мясной продукции вошли также Гонконг и Китай - $13,4 млн и $12,9 млн соответственно. Поставки в Гонконг в 2020 году выросли по сравнению с 2019 на 77,6%, в Китай - на 18,4%.

Главной статьей экспорта остается птица

Как рассказал ТАСС руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, в 2020 году московские производители чаще всего поставляли за рубеж мясо и субпродукты птицы.

"Экспорт продукции из птицы достиг $40,8 млн в 2020 году и составил почти 50% от московского экспорта мяса", - сообщил он.

Поставки за рубеж этой категории продукции вырос по сравнению с 2019 годом на 37%, основными внешними рынками сбыта мяса и субпродуктов птицы стали Казахстан ($24,1 млн), Китай ($9,6 млн), Киргизия ($2,9 млн), Армения ($1,6 млн) и Сербия ($1,3 млн).

По словам Прохорова, далее в списке главных товаров в структуре московского экспорта мясной продукции идут мороженая говядина и баранина. Экспорт говядины составил в прошлом году $12,8 млн - на 65% больше по сравнению с 2019 годом. На баранину приходится $11,4 млн, при этом экспорт этого вида продукции упал на 53,6%, рассказал он.

Перспективные направления: СНГ, Вьетнам, Китай, Гонконг

По оценке специалистов центра поддержки и развития экспорта "Моспром", наиболее перспективны два направления экспорта мясной продукции из Москвы - ближнее зарубежье и страны Восточной Азии.

"Ближнее зарубежье привлекательно по нескольким причинам: удобное расположение рынка для поставки продукции московских производителей - сокращение логистических затрат; повышенный спрос на мясную продукцию, представленную московскими компаниями в широком ассортименте, - способность удовлетворить спрос на конкретные категории товаров", - рассказала ТАСС генеральный директор центра "Моспром" Наталья Шувалова.

Она отметила положительную динамику экспорта птицы (мяса и субпродуктов) и замороженной говядины из Москвы в Казахстан.

"Страны Восточной Азии - Вьетнам, Китай, Гонконг - представляют интерес для развития внешнего направления торговли московских компаний по следующим категориям мясной продукции: свежее свиное мясо и различные мясные субпродукты", - говорит Шувалова.

Гендиректор "Моспрома" также обратила внимание на разнообразие спроса на мясные субпродукты, что создает возможности для московских компаний, поставляющих соответствующую продукцию.

"Для успешного проникновения на такие крупные рынки компаниям необходимо найти надежных ретейлеров - магазины, рынки и др., через которых удастся наладить бесперебойную продажу московской мясной продукции", - считает Шувалова.

Ситуация на мировом рынке мясной продукции

Уровень потребления мяса во всем мире стабилен и даже немного растет, сообщает "Моспром" со ссылкой на Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD). По этим данным, в 2020 году мировое потребление мясной продукции составило 323,9 млн тонн (на 0,05% больше, чем в 2019-м). При этом 52% потребления мяса пришлось на Китай, США, Бразилию, Россию, Мексику и Японию.

"Важно отметить, что даже в такой крупной и стабильной отрасли, как производство мясных товаров, необходимо следить за изменениями предпочтений потребителей и за новыми технологиями производства, чтобы оставаться конкурентоспособными не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Тенденции в потреблении мяса схожи с тенденциями потребления пищевой продукции в целом: нацеленность на здоровое питание, увеличение ниши органической мясной продукции, поддержка производителей, которые заботятся о сокращении отходов во время производства мяса", - комментирует Шувалова.

По тем же данным, производство мясной продукции в мире в 2020 году сократилось на 3,6% - до 325,2 млн тонн. По мировому объему экспорта мяса последние данные пока есть только на 2019 год (данные 2020 года поступили не из всех стран) - $135,3 млрд, на 5,5% больше, чем в 2018 году. Ключевыми экспортерами являются США, Бразилия, Австралия. Лидирующие по этому показателю США экспортировали в 2020 году мяса на $18,2 млрд, это на 3% больше, чем годом ранее.

Российский экспорт составил в 2020 году $0,88 млрд, при этом рост по сравнению с 2019 годом составил 48,7%. Основным рынками сбыта российской мясной продукции стали Китай ($0,31 млрд), Вьетнам ($0,14 млрд) и Гонконг ($0,06 млрд). По всем этим направлениям российский экспорт по сравнению с 2019 годом заметно вырос: в Китай - на 117,8%, во Вьетнам - на 338,8%, в Гонконг - на 108,4%, сообщает "Моспром".