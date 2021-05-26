РЖД планируют к концу июня достичь уровня 2019 года в пассажирских перевозках

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. РЖД рассчитывают, что по итогам полугодия текущего года достигнут уровня 2019 года по объему пассажирских перевозок. Об этом журналистам сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.

"По пассажирским перевозкам мы пока не вышли на уровень 2019 года. Пока мы отстаем на 19%, но у нас буквально каждую неделю идет прирост до 1%, надеюсь, что мы по полугодию сможем выйти уже в показатели", - сказал он.

Перевозки пассажиров по сети РЖД в апреле составили 90,8 млн человек, что более чем в три раза превышает показатель апреля 2020 года, ранее сообщила компания. Всего за январь - апрель 2021 года отправлено 313,8 млн пассажиров (+9,3% к январю - апрелю 2020 года), из них в пригородном сообщении перевезено - 289,6 млн пассажиров (+10,2%), в дальнем следовании - 24,2 млн пассажиров (на уровне прошлого года).

Погрузка на сети

По словам Белозерова, РЖД рассчитывают, что по итогам 2021 года погрузка на сети достигнет уровня 2019 года.

"По погрузке планируем выйти [на уровень 2019 года]. Все предпосылки на сегодняшний момент мы видим", - сказал он.

"Мы пока еще действуем в режиме ограничений, а уже высокий рост по перевозкам грузов. Считаем, что эта ситуация будет улучшаться и объем производства грузов экстенсивно будет расти и мы должны выйти на 2019 год. Я буду говорить осторожно - еще и превысим", - добавил Белозеров.

Динамика погрузки показывает, что цели компании вполне достижимы.

"Планируем, что, наверное, к полугодию проведем анализ и показатели будут выше. Мы уже видим сейчас по динамике. Так сложилась ситуация и по углю - очень большая отгрузка, цены сейчас очень хорошие, и соответственно и западное направление, и южное направление, и восточное направление - все направления дают прирост. Плюс контейнеры - серьезное увеличение, удобрения, плюс по зерну, металл. И что нас больше всего радует, пошел серьезный прирост не экспортный, а внутренний. Внутреннее потребление растет, в том числе и по строительным грузам. Это означает, что экономика начинает активно двигаться и развиваться", - заключил глава РЖД.

Погрузка на сети РЖД в апреле 2021 года увеличилась на 6,9% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее, до 107,8 млн тонн. В целом за январь - апрель 2021 года отправлено 414,9 млн тонн различных грузов, что на 1,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Погрузка на сети РЖД по итогам 2020 года составила 1 243,6 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем годом ранее.

Увеличение инвестпрограммы

Белозеров сообщил, что РЖД обсуждают увеличение инвестиционной программы холдинга на 2021 год.

"На сегодняшний момент наш прогноз мы выполним по грузовым перевозкам - тот, который заложен изначально был в наши показатели. Вместе с тем мы обсуждали уточнение наших параметров, мы будем обсуждать с советом директоров увеличение объема нашей инвестпрограммы. Причем прежде всего на решение вопроса сохранения в нормативном состоянии нашего пути, инфраструктуры", - сказал он.

Белозеров добавил, что речь идет о ремонте в этом году порядка 500 км путей дополнительно к плану и увеличении инвестпрограммы более чем на 30 млрд рублей. Кроме того, РЖД рассчитывают поддержать поставщиков.

"Плюс мы хотели бы точно так же все наши возможности направить на поддержание наших смежников. У нас долгосрочные договоры заключены на поставку щебня, на поставку шпал, путеремонтные машины. Мы вышли в совет директоров по изменению программы для того, чтобы всех участников поддержать", - заключил глава РЖД.

Инвестиционная программа РЖД на 2021-2023 годы составит 2,3 трлн рублей, сообщал ранее журналистам первый замгенерального директора холдинга Вадим Михайлов. Основная ее составляющая - проекты, которые входят в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в том числе развитие Восточного полигона.