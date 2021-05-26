Sony намерена увеличить число своих пользователей до 1 млрд

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Японская корпорация Sony Group планирует увеличить число пользователей, которые потребляют ее услуги или продукцию, с нынешних 160 млн до 1 млрд. Об этом говорится в стратегии компании, опубликованной в среду на ее официальном сайте.

Отмечается, что ориентировочный срок для увеличения числа пользователей не приводится. Между тем для этой цели Sony планирует, в частности, развивать свою деятельность в игровой, музыкальной и кинематографической сфере, а также усиливать свои мобильные и социальные сервисы. Помимо этого, в опубликованном документе сообщается, что корпорация намерена в течение трех лет выделить около 2 трлн иен (порядка $18,3 млрд) на стратегические инвестиции.

По итогам завершившегося 31 марта финансового года компания ожидает сетевую прибыль в размере 1,09 трлн иен ($9,09 млрд), отметка в 1 трлн иен может быть преодолена впервые. Почти треть этой прибыли компания получила от продаж в сфере видеоигр и развлечений благодаря приставкам линейки PlayStation. В ноябре 2020 года стартовали продажи разработанной Sony новой игровой приставки PlayStation 5 (PS5).