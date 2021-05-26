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В Думу вносят законопроект о ставке НДФЛ в 18% для доходов свыше 50 млн в год

Дополнительные доходы справороссы предлагают направить на доплаты малоимущим до регионального прожиточного минимума

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" в среду внесут в Госдуму законопроект, вводящий 18%-ную ставку НДФЛ для лиц, получающих доход свыше 50 млн рублей в год. Об этом журналистам сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Вы знаете, что с 1 января для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, действует ставка 15%. Мы предлагаем идти дальше и для тех, кто получает больше 50 млн рублей в год, сделать ставку 18%", - рассказал Миронов о сути инициативы, выступая перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Дополнительные доходы справороссы предлагают направить на доплаты малоимущим до регионального прожиточного минимума. "Мы предлагаем всем таким гражданам, которые получают уже в чистом виде - после вычета налога [НДФЛ] - меньше прожиточного минимума в регионе, доплачивать до этого минимума", - пояснил Миронов. По его оценкам, в России около 20 млн таких граждан.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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