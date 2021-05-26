Госдума приняла закон в развитие реформы контрольно-надзорной деятельности

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, направленный на обеспечение реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название регуляторной гильотины.

Документ необходим для того, чтобы реализовать реформу в полной мере. Он вносит изменения в федеральные законы, в соответствии с которыми осуществляются разные виды федерального и регионального государственного и муниципального контроля. Так, для каждого вида контроля устанавливается его наименование с указанием отнесения к федеральному государственному или региональному контролю и надзору, а также муниципальному контролю. По каждому из видов контроля устанавливаются обязательные требования, частью которых могут быть лицензионные требования.

Документ упрощает процедуру лицензирования. В частности, внеплановую проверку соискателя лицензии предлагается заменить оценкой соответствия лицензионным требованиям, проводимой в качестве государственной услуги. Закон также вводит процедуру периодического подтверждения соответствия лицензиата лицензионным требованиям с исключением проведения в этом случае плановых проверок. Такие нормы коснутся пяти лицензируемых видов деятельности, среди них производство лекарственных средств, деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, а также деятельность по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Документ также вводит реестровую модель в сфере лицензирования. Процедура переоформления лицензии заменяется на процедуру внесения изменений в реестр лицензий, при этом электронные выписки из реестра лицензий будут бесплатными, а лицензирующие органы смогут принимать решение о предоставлении лицензии в электронном формате. Срок предоставления лицензии будет сокращен. Кроме того, разрешается приостанавливать действие лицензии в отношении части работ или услуг.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению в документе прописано несколько изменений. Как ранее поясняла глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, проект вводит бессрочную аккредитацию образовательных организаций. В системе образования предлагается проводить мониторинг для систематического наблюдения за тем, как образовательные организации соблюдают аккредитационные показатели.

Кроме того, документ обязывает субъекты электроэнергетики, соответствующие установленным кабмином критериям, обеспечивать готовность к работе, речь идет в том числе о подготовке к отопительному сезону. Они должны будут достигать определенных значений показателей риска нарушения работы, значения определит правительство.

Законы, предусматривающие специальное правовое регулирование в отношении отдельных территорий, могут устанавливать особенности организации и осуществления государственного и муниципального контроля на этих территориях, в том числе полномочия правительства РФ по установлению таких особенностей. Речь идет о федеральной территории "Сириус", свободном порте Владивосток, свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и Севастополя, о территориях опережающего социально-экономического развития, инновационном центре "Сколково", а также об особых экономических зонах и Арктической зоне РФ.

Закон также наделяет кабмин правом устанавливать особенности осуществления отдельных видов государственного контроля в рамках экспериментального правового режима.

В июле прошлого года Госдума приняла два закона о реформе контрольно-надзорной деятельности, а также о правовых и организационных основах введения обязательных требований, которые содержатся в нормативных актах РФ, и оценке их применения. Как отмечали авторы инициативы, новые нормы призваны устранить недостатки действующей системы - "несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием".