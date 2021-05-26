ФАС получила ходатайство о покупке "Сибуром" 100% акций "Таиф"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство о покупке "Сибуром" 100% голосующих акций "Таиф", оценит влияние сделки на рынок нефтехимии. Об этом говорится в сообщении службы в официальном Telegram-канале.

"В ФАС России поступило ходатайство о приобретении ПАО "Сибур Холдинг" 100% голосующих акций АО "Таиф". В силу масштабности сделки антимонопольная служба оценит ее влияние на внутренний и на внешние рынки нефтехимической промышленности, а также рассмотрит ходатайство в установленные законом о защите конкуренции сроки", - сказано в сообщении.

"Сибур" и "Таиф" ранее подписали соглашение об объединении нефтегазохимических бизнесов, для этого на базе "Сибур холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры "Таиф" получат 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы. При этом объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков.

Глава "Сибура" Дмитрий Конов отмечал, что сделка будет двухэтапной. По его словам, первый этап может завершиться в III квартале 2021 года в случае одобрения сделки со стороны ФАС.