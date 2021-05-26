Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконную выдачу займов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности, включая лишение свободы на срок до трех лет, за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов в крупных размерах в отношении тех лиц, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за такое правонарушение. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В пояснительной записке авторы документа указывают на значительное число случаев, "когда лицо, незаконно осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, привлекается к административной ответственности и продолжает осуществлять нелегальную деятельность". "Таким образом, существующие меры воздействия не являются достаточными", - указывают они.

В связи с этим Уголовный кодекс дополняется нормой, согласно которой, если нелегальные кредиторы ранее уже подвергались административной ответственности за аналогичные правонарушения и если сумма выданных ими незаконных займов будет превышать 2 млн 250 тыс. рублей, то им будет грозить штраф в размере от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

При этом кредитор может быть освобожден от уголовной ответственности, если он возместил нанесенный ущерб, а также перечислил в бюджет возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба. Предусматривается, что уголовные дела по данным преступлениям будут подсудны районным судам.

Другим законом, также принятым в третьем чтении, поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Документ предусматривает ужесточение административных штрафов за выдачу незаконных займов, в том числе тех, обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой. Для должностных лиц они составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей), для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей). Для индивидуальных предпринимателей (ИП) действующая редакция кодекса ответственность не предусматривает. Закон также позволяет приостанавливать работу ИП и юридических лиц на срок до 15 суток.

КоАП дополняется положением о штрафах за повторное незаконное предоставление займа, если такое деяние не имело признаков уголовного преступления. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф может составить от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 500 тыс. до 2 млн рублей. Работа ИП, фирм и организаций также может быть приостановлена на 90 суток.