Мантуров заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Tesla Илона Маска по электромобилям

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству с Tesla Илона Маска по электромобилям при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в РФ, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Аргументам и фактам".

"Но следует понимать: главная задача государства - создавать добавленную стоимость, остающуюся в стране, и локализовывать технологии, которых у нас нет или по которым мы хотели бы получить дополнительные компетенции. Поэтому, если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости - почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству", - сказал министр.

По его словам, в России есть свои технологии по производству электромобилей, но пока они слишком дорогие.

"Если Илон Маск или другие производители, наши в том числе, решатся на более масштабные проекты в области легковых электромобилей, то наша задача будет состоять в создании зарядной инфраструктуры (в первую очередь здесь потребуется поддержка коллег из Минэнерго) и стимулирующих регуляторных механизмов - к примеру, будем обсуждать и решать вопрос транспортного налога", - сказал Мантуров.