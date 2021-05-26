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Решетников: экономика России восстанавливается лучше, чем ожидалось

Решетников заявил, что экономика России восстанавливается лучше, чем ожидалось

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Россия
Решетников заявил, что Россия будет добиваться признания атомной энергии безуглеродной
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