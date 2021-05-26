Решетников: РФ будет добиваться международного признания атомной энергии низкоуглеродной

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия намерена добиваться признания атомной энергии низкоуглеродной на международном уровне, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".

"Международные рынки начинают дифференцировать товары в зависимости от углеродного следа. Мы буквально на днях внесли в правительство комплект документов, который разработали вместе с бизнесом. Он описывает нюансы, устанавливает требования, в целом соответствует лучшим международным практикам. Там есть один момент, который мы считаем принципиально важным для нашей страны. Мы будем отстаивать эту позицию на международном уровне, добиваться признания атомной энергии низкоуглеродной", - сказал он.