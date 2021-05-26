Группа "Аэрофлот" в апреле увеличила перевозки в 14,3 раза

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в апреле этого года перевезла 3 млн пассажиров, что в 14,3 раза больше, чем в апреле 2020 года. Снижение к уровню допандемийного 2019 года составило 34,5%. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Общий объем перевозок составил 3 млн пассажиров, что в 14,3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года и на 34,5% ниже показателя 2019 года, - отметили в "Аэрофлоте". - На внутренних линиях перевезено 2,6 млн пассажиров, что в 12,9 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года и на 3,6% выше показателя 2019 года".

Головная компания группы - "Аэрофлот" - увеличила пассажиропоток в апреле в 9,3 раза, до 1,37 млн пассажиров

Головная компания группы, "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в апреле в 9,3 раза, до 1,37 млн человек, "Россия" - в 10,3 раза, до 636 тыс. человек, при этом лоукостер "Победа" перевез более 1 млн пассажиров (в прошлом году в это время компания приостанавливала полеты, по сравнению с 2019 годом зафиксирован рост показателя на 33,1%).

"В апреле продолжилось восстановление объемов внутренних перевозок и частичное восстановление международного авиасообщения. На основании разрешений от регулирующих органов с ограниченной частотой открыты рейсы в ОАЭ, Мальдивы, Египет, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Японию, Сербию, Финляндию, Азербайджан, Армению, Индию и Сейшелы", - отметили в компании.