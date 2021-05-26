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Дума одобрила в I чтении отмену экоэкспертизы проектов инфраструктурных объектов в Арктике

Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в отношении которых отменяется такое требование, установит правительство

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию процедуры проведения экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне РФ.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в январе, поправки предлагается внести в закон "Об экологической экспертизе". Документом предлагается исключить требования о проведении экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне РФ. Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в отношении которых отменяется такое требование, установит правительство.

"Принятие законопроекта положительно повлияет на ускорение строительства объектов инфраструктуры, необходимых для создания условий комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации", - отмечают авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту.

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