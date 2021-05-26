Мосбиржа с 1 июня допустит к торгам акции Zoom, Western Digital и Virgin Galactic

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московская биржа 1 июня 2021 года планирует допустить к торгам 20 иностранных бумаг, среди которых акции Zoom, Western Digital, Virgin Galactic. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

В список новых торговых инструментов также попали бумаги ведущих финансовых организаций - Bank of America, Goldman Sachs, BlackRock и Morgan Stanley. Также в него войдут фармкомпании - G1 Therapeutics, Zynerba Pharmaceuticals и eHealth.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 144. В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента (НКЦ) и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США.