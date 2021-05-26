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Декларации о доходах чиновников

Доходы губернатора Приморья в 2020 году выросли на 1,2 млн

Олег Кожемяко заработал 23,6 млн

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Декларируемый доход губернатора Приморского края Олега Кожемяко в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,197 млн рублей - до 23,6 млн. Это следует из декларации о доходах главы региона, опубликованной на официальном сайте администрации Приморского края в среду.

Общий доход, который Кожемяко указал как полученный с 1 января по 31 декабря 2020 года, составил 23,612 млн рублей. Согласно предыдущей его декларации, в 2019 году он заработал 22,415 млн рублей.

В собственности Кожемяко значатся три жилых дома общей площадью около 190 кв. м, нежилое помещение на 158,5 кв. м и земельный участок в 4,5 га. В пользовании главы региона находятся две квартиры, площадью 114 и 49,7 кв. м. Сделок по приобретению или продаже недвижимости Кожемяко в прошлом году не совершал.

Губернатор Приморья все также владеет мотоциклом Harley-Davidson. Кожемяко старается участвовать в открытии и закрытии байкерского сезона.

Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья 20 декабря 2018 года после победы на повторных выборах главы региона. Ранее он возглавлял Сахалинскую область.

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковПриморский край
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