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Госдума одобрила в I чтении трансформацию договоров аренды в концессионные соглашения

Проектом закона определяются особенности заключения концессионных соглашений без проведения конкурса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность трансформации договоров аренды в концессионные соглашения в сфере ЖКХ. Документ инициирован правительством.

Законопроектом определяются особенности заключения концессионных соглашений без проведения конкурса, объектами которых является имущество (объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, находящиеся в государственной или муниципальной собственности), переданное собственником арендатору в соответствии с договором или договорами аренды. Срок действия заключаемого концессионного соглашения определяется с учетом срока окупаемости инвестиций концессионера и не может превышать 49 лет.

Обязательным условием трансформации договоров аренды в концессионные соглашения является увеличение инвестиционных обязательств концессионера. Речь идет о принятии концессионером инвестиционных обязательств на период, равный сроку действия заключаемого соглашения. При этом размер инвестиционных обязательств должен не менее чем в полтора раза превышать размер таких обязательств для арендатора, а при их отсутствии - размер арендной платы за весь период действия договора аренды либо восстановительную стоимость объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Законопроект также предусматривает формулу расчета минимального размера инвестиционных обязательств концессионера.

Уведомление о заключении концессионного соглашения в порядке трансформации должно быть направлено в уполномоченный орган до 1 января 2022 года, а объем инвестиционных обязательств концессионера при заключении такого соглашения определяется губернатором субъекта РФ, в границах территории которого находится имущество, передаваемое концессионеру по концессионному соглашению.

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