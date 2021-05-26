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Токаев заявил, что Казахстан не будет спешить со строительством атомных станций

Президент Казахстана также призвал не опаздывать с решением этого вопроса

НУР-СУЛТАН, 26 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет спешить со строительством атомных станций, но при этом также призвал не опаздывать с решением данного вопроса. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли.

Как отмечено в сообщении, Токаев согласился с мнением специалистов, которые считают, что окончательно списывать со счетов атомную энергетику преждевременно и ошибочно.

"Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует", - подчеркнул Токаев.

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КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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