Компания "Шелл нефть" приступила к расширению производства масел на заводе под Тверью

ТАСС, 26 мая. Завод "Шелл", расположенный в Торжке Тверской области, приступил к реализации проекта по расширению производства смазочных материалов, в результате которого объем выпуска продукции вырастет с 200 млн до 300 млн литров в год. Этот инвестпроект соответствует стратегическим задачам по развитию перерабатывающей промышленности, сообщил зампред правительства РФ Александр Новак в среду во время рабочей поездки на завод.

"Сегодняшний проект, который реализуется в Торжке, полностью соответствует стратегическим задачам и целям по развитию нашей перерабатывающей промышленности. Хочу сказать слова благодарности правительству Тверской области, руководству компании "Шелл", которые реализуют совместный инвестиционный проект", - приводит пресс-служба слова Новака.

На данный момент завод "Шелл" производит более 80% смазочных материалов от их общего объема, реализуемого на российском рынке. В рамках инвестпроекта построят дополнительные складские помещения, расширят резервуарный парк, усовершенствуют объекты производственной инфраструктуры. На эти цели компания "Шелл нефть" до 2023 года направит порядка 6 млрд рублей. Мощности завода увеличатся с 200 млн до 300 млн литров смазочных материалов в год.

Порядка 95% сотрудников завода являются жителями Тверской области, расширение производства позволит создать около 500 рабочих мест. "Торжок всегда был городом предпринимателей и людей, которые создавали современную продукцию. Сегодня компания "Шелл" <...> вписывает новую страницу в историю развития торжокской земли, и это событие является ярким примером научно-технического прогресса, укрепляющего потенциал региональной экономики", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.

Компания "Шелл нефть", владеющая заводом в Торжке, входит в структуру концерна Shell ("Шелл"). Строительство предприятия в Тверской области было завершено осенью 2012 года, оно является одним из крупнейших аналогичных предприятий концерна. Завод выпускает линейку смазочных материалов, включая моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла.