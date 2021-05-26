В ПСБ сообщили, что конференции по диверсификации ОПК начнут проводить по всей стране

РЯЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Региональные треки диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) станут регулярными и пройдут в крупных городах России. Их проведение позволит представителям оборонной промышленности, федеральным органам власти и финансовым организациям обсудить лучшие практики в этой сфере, существующие проблемы и пути их решения, сообщил в интервью ТАСС по итогам первого регионального мероприятии в Рязани руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования Промсвязьбанка Антон Дроздов.

Согласно поставленной президентом РФ задаче, доля высокотехнологичной продукции гражданского назначения на оборонных заводах в 2020 году должна достигать 17%, к 2025 году - 30%, а к 2030 году - 50%.

"Мы сегодня провели такие обсуждения, в том числе лучших практик. Мне кажется, они стимулируют те предприятия, которые еще находятся в "выжидательной позиции" для того, чтобы серьезно ускорить процесс диверсификации. В наших дальнейших планах - такие же региональные мероприятия в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Чебоксарах, это те города, где существуют оборонные кластеры, и где мы бы хотели обсудить вопросы диверсификации. Следующее мероприятие запланировано летом, оно пройдет до форума "Армия России", - сказал Дроздов.

По его словам, состоявшийся в Рязани первый региональный трек помог предприятиям обозначить Промсвязьбанку и федеральным органам власти те барьеры, которые сдерживают рост диверсификации. Несмотря на целый список мер поддержки, у оборонных предприятий остаются трудности с запуском гражданского конвейера - рейтинг степени диверсификации в 2020 году показал, что 70% предприятий сферы ОПК не достигли удовлетворительного показателя. Дроздов назвал три фактора, которые влияют на успех перепрофилирования "оборонки": компетенции, инвестиции и условия.

"Если говорить о компетенциях, то их не хватает на предприятиях ОПК для выпуска и продвижения гражданской продукции. Здесь необходимо использование таких инструментов как научно-технические центры, в частности, в Рязанской области. Также много говорилось о возможности сотрудничества оборонных предприятий с гражданскими предприятиями, с гражданскими командами", - пояснил руководитель блока диверсификации ПСБ.

Финансирование диверсификации

Важной проблемой создания производств гражданской продукции на базе предприятий ОПК Дроздов назвал недостаточный уровень привлечения инвестиций. "Мы в банке в этом году практически завершили создание экосистемы, которая позволяет через наши организации, созданные в рамках группы ПСБ, или через партнерские соглашения применять венчурное финансирование для НИОКР (Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - прим. ТАСС) и стартапов, финансирование на стадии проекта, включая прямое финансирование проектов предприятий ОПК, дальше кредитование, в том числе на льготных условиях, запуска продукции массового производства", - пояснил Дроздов.

Он уточнил, что в ближайший год банк планирует нарастить портфель проектов диверсификации на 100 млрд рублей. При этом эффективное использование выдаваемых предприятиям средств требует четко разработанного проекта производства гражданской продукции.

"Мы как опорный банк уже объявились площадкой для сборки новых проектов диверсификации. У нас на базе ряда новых подразделений банка образована эта площадка. Кроме того, в рамках площадки банка у нас завершено формирование полной экосистемы, и у нас есть консалтинговые организации, которые могут консультировать предприятия, в частности, по маркетингу", - подчеркнул Дроздов.

Подготовка кадров для ОПК

По его словам, в этом году Промсвязьбанк планирует создание своей академии, где будет дополнительно обучать по направлениям выпуска гражданской продукции сотрудников предприятий ОПК.

"В целом программу мы оцениваем на сумму не меньше 2 трлн - по 200 млрд в год, поэтому мы дальше с учетом мер господдержки, привлечения всех механизмов будем и дальше наращивать вместе с остальными эту поддержку, в том числе и портфель банка, но это уже будет следующий кейс за рамками этого года", - добавил Дроздов.

Промсвязьбанк определен в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. Соответствующий статус был закреплен за банком законодательно в 2019 году. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Промсвязьбанк должен быть базовым для обслуживания оборонно-промышленного комплекса страны. ПСБ сообщал, что готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации предприятий ОПК.

О первом региональном треке

Отраслевая конференция "Диверсификация деятельности организаций ОПК" прошла 25 мая и была посвящена актуальным вопросам развития производства гражданской продукции организациями оборонно-промышленного комплекса, развития кооперации с высокотехнологичным бизнесом, формирования кадрового потенциала и тиражирования лучших практик. В мероприятии участвовали губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, член совета директоров "НТЦ Промтехаэро" Артем Шатраков, исполнительный директор Национальной ассоциации трансфера технологий Алексей Филимонов, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, генеральный директор ОАО "Межведомственный аналитический центр" Владимир Довгий, заместитель директора департамента ОПК Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Александр Згруев и другие спикеры.

Организаторами мероприятия выступали ПАО "Промсвязьбанк" и компания "Иннопрактика".