Крупный туроператор впервые в России запустит чартеры на Сахалин

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Чартеры на Сахалин впервые появятся в этом сезоне в России, сообщил генеральный директор "TUI Россия" Тарас Демура в своем профиле в Instagram.

"Развитие туризма на Дальнем Востоке - одна из приоритетных задач, которая отражена в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Сахалин станет одним из новых регионов, куда "TUI Россия" планирует запуск чартеров. Сегодня мы также провели встречи с сахалинскими туроператорами, отельерами, обсудили рабочие вопросы и в скором времени поделимся подробностями планов по направлению", - сказал Демура.

Планируется, что в рамках чартерной программы у туристов будет возможность посетить Курилы. Всего туроператор рассматривает около 20 российских направлений для запуска чартерных программ. Это стало возможно благодаря решению правительства РФ о выделении 1,2 млрд рублей на субсидирование внутрироссийских чартерных программ туроператоров, отметил Демура.

"Туристам, которые отправятся с нами на Сахалин, мы предложим доступные по цене пакетные туры, включающие перелет, проживание, трансферы, знакомство с достопримечательностями. В дополнение к базовым программам клиенты смогут заранее или на месте приобрести дополнительные экскурсии, чтобы увидеть самые красивые места островного региона", - сказал Демура.

Кроме того, 13 июня стартует чартерная программа в Республику Бурятия на Байкал, сообщили в пресс-службе компании. В планах компании в 2021 г. отправить по внутрироссийским направлениям порядка 300 тыс. туристов.