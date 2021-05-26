Собянин открыл в Москве центр обучения предпринимательству "Бизнес.Техноград"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл центр обучения предпринимательству "Бизнес.Техноград" на ВДНХ и пообщался с представителями бизнеса в День российского предпринимательства.

"Сегодня мы открываем еще один дом предпринимателей, уже третий по счету. Есть на Покровке дом предпринимателей, где проводятся большие официальные мероприятия, здесь Техноград, который дает образование по самым ведущим требованиям специальностей в городе. <...> Сегодня в этом замечательном месте открываем еще один такой большой корпус, где обучение профессии будет обучением бизнеса ", - добавил он.

Как сообщается в материалах мэрии, в Москве насчитывается 764 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Это порядка 13% от всех малых и средних предприятий России. В этой сфере занят каждый третий житель города - более 3,5 млн человек, включая ИП.

"Бизнес.Техноград" - новый центр обучения предпринимательским навыкам и компетенциям разных категорий граждан, начиная со школьников. Является частью образовательного комплекса "Техноград", в котором любой желающий может пройти обучение или повысить квалификацию по 42 профессиям. В этот комплекс, созданный на ВДНХ, входят еще пять корпусов: "Сервис.Техноград", "Арт.Техноград", "Цифра.Техноград", "Урбан.Техноград" и "Пром.Техноград".