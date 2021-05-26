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Комитет Госдумы по энергетике одобрил поправки о бесплатном подключении населения к газу

Заместитель председателя правительства Александр Новак ранее сообщал, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента принять поправки "Единой России" о бесплатном подключении населения к газу. Авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный и сенатор Российской Федерации Андрей Кутепов.

Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о закрепления за организациями - собственниками систем газоснабжения обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении на заседании 1 июня.

Как сообщил ранее Павел Завальный, поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения "будет максимально удобным и простым для людей".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений. Но в настоящее время еще идет инвентаризация домовладений, которые могут попасть в эту программу. Источники инвестиций в ускоренную газификацию также пока не определены.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаТурчак, Андрей АнатольевичНеверов, Сергей ИвановичРоссияЗавальный, Павел Николаевич"Единая Россия"Кутепов, Андрей Викторович
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