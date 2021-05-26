Рост инвестиций в экономику Карелии за первый квартал 2021 года составил 44%

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 мая. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Карелии по итогам первого квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 44%. Об этом в среду в ходе конференции X5 Retail Group с товаропроизводителями региона сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Самое главное, что в прошлом году мы в целом сохранили работающую успешно базу нашей экономики и. естественно, как только начался 2021 год мы видим положительную динамику по поступлению налогов. Но самое главное - это оценка перспектив экономики, <…> и она начинается с инвестиций. Если регион интересен для инвесторов - значит, у него хорошее будущее. Мы сегодня посмотрели, у нас рост по первому кварталу [в плане] инвестиций 144%. Это хороший показатель", - сказал Парфенчиков.

Глава региона привел еще несколько позитивных тенденций. Так, в республике активно развивается туризм: за первые три месяца в Карелии побывали около 400 тыс. человек. Кроме того, на доли процентов вырос объем розничной торговли, на что также влияет работа грамотных торговых центров, к которым руководитель регион отнес магазины X5 Retail Group. В республике на сегодняшний день открыты свыше сотни точек продаж, а также распределительный центр, который обслуживает не только магазины республики, но и Мурманской области.

"Сама по себе компания очень динамично развивается. Мы видим, как с открытия этого центра увеличились налоговые поступления, практически в три раза к 2020 года - уже почти 200 млн рублей налогов мы получаем. Я думаю, что в 2021 году этот показатель еще увеличится", - сказал глава республики.

Нехватка кадров

В ходе своей визита в распределительный центр Артур Парфенчиков также отметил, что компания столкнулась с проблемой нехватки кадров. По его словам, сегодня в регионе сложилась "уникальная ситуация": многие официально работающие предприятия сталкиваются с проблемой недокомплектации штатов при наличии безработицы в регионе. По оперативной информации республиканского управления труда и занятости, в мае число официально зарегистрированных безработных составило почти 9 тыс. человек или 3%. По словам главы республики, одной из причин сложившейся ситуации является проблема неофициальной, "серой", занятости, которая в Карелии, по оценкам властей, сейчас достигает 20%.

"Я еще раз публично хотел бы заявить, что мы этой проблемой будем заниматься очень серьезно, вместе с надзорными, контролирующими, правоохранительными органами, потому что сегодня есть уникальная ситуация: с одной стороны - безработица, с другой стороны, - каждое официальное предприятие, которое работает в правовом поле, заявляет о больших проблемах, связанных с комплектацией штатной численности. Мы этой проблемой сегодня озабочены, конечно, мы будем этим сегодня заниматься", - сказал Парфенчиков.