Путин заявил о постепенном восстановлении российской экономики

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Макроэкономические показатели объективно говорят о том, что экономика России постепенно восстанавливается. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

"Они [показатели] объективно говорят о том, что экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии коронавируса", - отметил Путин.

Так, ВВП России за январь-март текущего года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года, отметил президент. "Тогда, напомню, и глобальная, и российская экономика работали в обычном, стабильном режиме, без повсеместных ограничений, вызванных эпидемией", - указал он.

Глава государства добавил, что многие экономические индикаторы еще не вышли на прежние значения. Но, как подчеркнул Путин, очевидны и позитивные изменения. "В первом квартале обрабатывающий сектор российской промышленности подрос на 1,4%, в марте прибавил 5,4%, а в апреле - на фоне серьезного спада прошлого года - прирост составил 14,2%", - привел пример президент.

Он при этом обратил внимание, что факторы нестабильности все еще действуют в российской и глобальной экономике, поэтому нужно держать руку на пульсе.

"И в российской, и в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, вы об этом очень хорошо знаете", - заметил глава государства.

По его словам, в этих условиях нужно "постоянно держать руку на пульсе, в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности" в России и за рубежом. "И, конечно, необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей", - считает президент.