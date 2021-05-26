Мощности солнечных электростанций в Волгоградской области увеличились до 120 МВт

ВОЛГОГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Новая солнечная электростанция (СЭС), открывшаяся в среду на территории компании "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области, позволила увеличить мощности солнечных электростанций региона до 120 МВт. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации по итогам рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова на предприятие.

"Новая СЭС мощностью 20 МВт стала с 2018 года шестой по счету в Волгоградской области. По данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, теперь общая мощность всех построенных в регионе солнечных станций составляет 120 МВт, что сопоставимо с мощностью одной из 23 турбин Волжской ГЭС. В создание всех шести объектов солнечной энергетики инвестировано 14,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ввод нового объекта обеспечит выработку дополнительно 24,5 млн кВт/ч электроэнергии в год. Солнечная электростанция построена в рамках программы поддержки развития возобновляемых источников энергии, одним из условий которой является использование преимущественно отечественного оборудования. Поэтому российская компания произвела и смонтировала 70% всего технического оснащения станции, уточнили в пресс-службе.

Волгоградская область укрепляет свои позиции индустриального центра федерального значения, развивая действующие и создавая новые производства. Развитие альтернативной энергетики позволит не только снизить нагрузку на окружающую среду, но и увеличить надежность и качество поставки ресурса жителям региона, промышленным и социальным объектам, а также диверсифицировать оптовый рынок электроэнергии.

"До 2026 года компания "Ветропарки ФРВ" планирует построить в Котовском районе региона три ветростанции суммарной мощностью 395,8 МВт, на реализацию этого проекта направят до 40 млрд рублей", - добавили в пресс-службе обладминистрации.