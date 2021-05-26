Власти Пензенской области заявили, что выбор условий ПСН нужно отдать муниципалитетам

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Предоставление права на определение видов предпринимательской деятельности, размера налогооблагаемой базы и мер ограничения при патентной системе налогообложения (ПСН) необходимо закрепить за муниципальными властями, так как это повысит их заинтересованность в развитии бизнеса на своей территории. Такое предложение выдвинул в среду врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

До 1 января 2021 года предприниматели, работавшие по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), должны выбрать один из альтернативных режимов налогообложения: упрощенную, патентную систему, налог на профессиональный доход или единый сельскохозяйственный налог.

"Предлагаем <…> передать представительным органам городских округов и муниципальных районов право самим устанавливать по патентной системе налогообложения виды предпринимательской деятельности, размер налогооблагаемой базы и меры ограничения. И внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российский Федерации. В настоящее время взимаемые по патентной системе налоги в полном объеме начисляются в местные бюджеты, а основные условия применения патентной системы определяются субъектами РФ", - сообщил он в ходе круглого стола по вопросам концепции развития местного самоуправления в РФ в Совете Федерации.

По мнению Мельниченко, эти изменения позволят повысить заинтересованность органов местного самоуправления в развитии на их территории предпринимательства. Он отметил, что необходимо рассмотреть возможность предоставления муниципалитетам компенсационной льготы из федерального бюджета. "Предоставлять из федеральных бюджетов местным бюджетам ежегодную компенсацию льгот по местным налогам, например, если посмотреть, то потеря местных бюджетов Пензенской области за 2019 год, по налогу на имущество физических лиц, составила 245 млн рублей - это 40% от поступления данного налога, по земельному налогу потери составили 179 млн рублей, или 16% поступлений по данному налогу", - пояснил он.

Также врио губернатора отметил, что из-за переноса в 2016 году срока уплаты имущественных налогов, налога на имущество физическими лицами, земельного и транспортного налога с 1 октября на 1 декабря часть пополняющих местные бюджеты платежей переходит на следующий год. По его мнению, необходимо установить срок уплаты 1 октября.

Ранее в среду Мельниченко сообщал, что долг органов местного самоуправления Пензенской области составил 6,58 млрд рублей по состоянию на 1 мая 2021 года. При этом в структуре долга коммерческие кредиты составляют 88% - 5,8 млрд рублей.