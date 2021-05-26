Опрос показал, что более 80% бизнес-экспертов ЕАЭС поддерживают маркировку товаров

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Большинство бизнес-экспертов, работающих на территории стран ЕАЭС, поддерживают внедрение маркировки товаров в странах Союза и не считают, что ее введение может стать препятствием для трансграничной торговли. Об этом сообщается в подготовленном Центром развития потребительского рынка московской школы управления "Сколково" исследовании "Определение наиболее эффективных путей преодоления трансграничных барьеров на пространстве ЕАЭС с помощью цифровой маркировки и прослеживаемости движения товаров".

По результатам опроса, проведенного среди участников Делового совета ЕАЭС, 82% бизнес-экспертов не видят проблем с трансграничной торговлей при внедрении маркировки товаров и считают, что создание системы маркировки поможет увеличить оборот легальной продукции между странами ЕАЭС, минимизировать "серый импорт", а также обеспечить соблюдение законодательных требований государств-членов ЕАЭС, включая уплату обязательных таможенных и налоговых платежей.

Среди плюсов от внедрения обязательной маркировки участники опроса также отмечают повышение безопасности товаров для потребителей.

"Маркировка смещает вес и влиятельность групп в товарных цепочках к легальным компаниям, возрастающая рыночная сила которых через развитие конкуренции играет лишь на руку потребителям. Масштаб изменений в перспективе таков, что условия меняются для всего рынка, и не только России, а и других стран ЕАЭС", - комментирует результаты исследования директор Центра развития потребительского рынка московской школы управления "Сколково" Илья Ломакин-Румянцев.

В ходе исследования участникам опроса удалось также выделить препятствия, которые могут накладывать ограничения на движение товаров между странами. По мнению респондентов, большая часть барьеров лежит в регуляторно-нормативной плоскости и социально-экономических различиях государств-членов ЕАЭС. В частности, на данном этапе развитию проекта маркировки препятствует задержка в принятии необходимых регуляторных изменений со стороны государств-членов Союза. Опрошенные также отмечают, что для эффективной интеграции национальных систем необходимо сфокусироваться на обеспечении взаимного признания электронных цифровых подписей, разработать единые механизмы криптографической защиты средств идентификации и создать общий каталог товаров, а также унифицировать формы и форматы электронных документов.

В начале марта 2021 года совет Евразийской экономической комиссии утвердил базовую технологическую организационную модель системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС. Базовая модель включает основные аспекты создаваемой в Союзе системы маркировки: порядок формирования и нанесения средств идентификации, состав и структуру сведений о маркированном товаре, порядок взаимодействия национальных операторов, порядок функционирования информационной системы маркировки в контуре интегрированной информационной системы ЕАЭС.