"Нафтогаз" обсудит с конгрессменами США решение о санкциях против "Северного потока - 2"

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Руководство украинской компании "Нафтогаз" в ближайшее время проведет в Киеве переговоры с американскими конгрессменами, речь пойдет о последних решениях администрации США не вводить новые санкции против проекта "Северный поток - 2", а также вариантах противодействия его строительству. Об этом в среду заявил глава компании Юрий Витренко.

"В ближайшее время мы встречаемся с влиятельными конгрессменами, которые приезжают на Украину. Мы обсудим, как придать новую динамику применению санкций. Как сделать так, чтобы новая администрация США все-таки изменила решение о предоставлении исключений для наиболее действенных аспектов наложения санкций", - рассказал он на видео, которое разместил на странице в Facebook.

Руководитель компании повторил традиционные тезисы, что газопровод представляет собой "геополитическое оружие Кремля", из чего следует, что он является угрозой для Украины. "Остановить "Северный поток - 2" - национальная задача для Украины и приоритет для "Нафтогаза", - подчеркнул Витренко.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам главы американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США. Однако 21 мая США внесли в санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2".

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что строительство трубопровода "Северный поток - 2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. По данным на начало апреля, газопровод был построен на 95%.