{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Нафтогаз" обсудит с конгрессменами США решение о санкциях против "Северного потока - 2"

По словам главы компании Юрия Витренко, остановить "Северный поток - 2" - национальная задача для Украины и приоритет для "Нафтогаза"

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Руководство украинской компании "Нафтогаз" в ближайшее время проведет в Киеве переговоры с американскими конгрессменами, речь пойдет о последних решениях администрации США не вводить новые санкции против проекта "Северный поток - 2", а также вариантах противодействия его строительству. Об этом в среду заявил глава компании Юрий Витренко.

"В ближайшее время мы встречаемся с влиятельными конгрессменами, которые приезжают на Украину. Мы обсудим, как придать новую динамику применению санкций. Как сделать так, чтобы новая администрация США все-таки изменила решение о предоставлении исключений для наиболее действенных аспектов наложения санкций", - рассказал он на видео, которое разместил на странице в Facebook.

Руководитель компании повторил традиционные тезисы, что газопровод представляет собой "геополитическое оружие Кремля", из чего следует, что он является угрозой для Украины. "Остановить "Северный поток - 2" - национальная задача для Украины и приоритет для "Нафтогаза", - подчеркнул Витренко.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам главы американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США. Однако 21 мая США внесли в санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2".

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что строительство трубопровода "Северный поток - 2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. По данным на начало апреля, газопровод был построен на 95%.

Теги
УкраинаСША
Власти заявили, что турпоток в Калининградскую область превысит в 2021 году 2 млн человек
Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак отметил, что популярность туристического направления повлияет на рост цен в отелях
Читать полностью