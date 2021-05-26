Катар надеется, что ПМЭФ пройдет эффективно и приведет к важным результатам

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Доха рассчитывает на плодотворное проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится 2-5 июня. Об этом заявил в среду посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани на торжественном приеме в Российско-Катарском деловом совете в преддверии ПМЭФ, где эмират выступает в качестве страны-гостя.

"Российско-катарское сотрудничество развивается быстрыми темпами, и оно пользуется поддержкой Его Высочества эмира Катара, - сказал дипломат. - Мы надеемся, что ПМЭФ, как и прежде, приведет к очень важным результатам и будет очень эффективен".

Он также отметил важную роль Российско-Катарского делового совета в подготовке и проведении этого форума.

В свою очередь генеральный директор Катарского банка развития Абдулазиз Нассер Аль-Халифа выразил надежду на то, что визит делегации Катара в РФ и предстоящий форум станут новой страницей в развитии отношений, прежде всего представителей частного сектора, а также других кругов России и Катара.

Председатель Российско-Катарского делового совета Ахмет Паланкоев в беседе с ТАСС отметил, что форум является значимым событием и для России, и для Катара. "Я знаю, что Катар хочет выстраивать отношения с нашей страной в разных областях - и в экономической, и в культурной, и в области спорта, и в науке. Я уверен, что у России есть, что предложить Катару - наши технологии, наши продукты питания, и технологии проведения чемпионата [мира по футболу] сегодня востребованы", - сказал Паланкоев.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, делегация Катара будет одной из самых многочисленных среди участников форума.