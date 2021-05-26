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Ростовский губернатор предложил Илону Маску инвестировать в Ростовскую область

Василий Голубев отметил, что в регионе локализованы 25% проектов России, связанные с ветроэнергетикой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился в среду в Twitter к Илону Маску с предложением начать инвестиции в Россию с региона, который он возглавляет.

"Tesla - производитель экологичных автомобилей №1 в мире, Ростовская область - экологичный регион России №1. 25% проектов в России, связанных с ветроэнергетикой, локализованы в нашем регионе. Мы разделяем вашу обеспокоенность проблемами климата, мы будем говорить на одном языке! Начните инвестировать в Россию с Ростовской области", - написал Голубев.

Ранее сообщалось со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова, что Россия готова к сотрудничеству с Tesla Илона Маска по электромобилям при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в РФ. По словам Мантурова, в России есть свои технологии по производству электромобилей, но пока они слишком дорогие.

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