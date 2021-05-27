В Карачаево-Черкесии отремонтируют порядка 200 км дорог к 2024 году

ЧЕРКЕССК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены провести ремонт около 200 километров региональных дорог до конца 2023 года, рассказал ТАСС вице-премьер правительства КЧР - министр строительства и ЖКХ региона Евгений Гордиенко.

"В этом году мы отремонтируем 35 участков дорог и три моста местного значения, 31 улица будет отремонтирована в Черкесске. Всего до 2024 года планируется реконструировать и отремонтировать порядка 200 км дорог", - сказал Гордиенко.

По его словам, в 2020 году произведен ремонт 124 км автомобильных дорог. Объем средств, направленных на ремонт и содержание автомобильных дорог из регионального дорожного фонда в 2020 году, составил 2,7 млрд рублей, в текущем году планируется выделить 1,3 млрд рублей.

"Продолжаются работы по реконструкции дороги "Черкесск-Хабез-подъезд к МЦО Архыз" и ремонт дороги через перевал Гум-Баши - "Пятигорск - Карачаевск", а также на участке дороги "Майкоп-Карачаевск". Планируется старт строительства объездной дороги от восточного въезда в Черкесск до поселка Знаменка", - добавил вице-премьер.

Общая протяженность автомобильных дорог в Карачаево-Черкесии составляет 4,7 тыс. км. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года будет отремонтировано 124 км дорог региона, 113 км городских дорог, установлено 78 камер видеонаблюдения и четыре автоматических пункта весогабаритного контроля.