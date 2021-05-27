Аэропорт в Чебоксарах реконструируют до 2023 года за 500 млн рублей

ТАСС, 27 мая. Международный аэропорт в Чебоксарах будет реконструирован до 2023 года, благодаря этому его годовой пассажиропоток увеличится на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии.

"Международный аэропорт столицы Чувашской Республики города Чебоксары имени нашего прославленного героя - космонавта №3 Андрияна Григорьевича Николаева ожидает масштабная реконструкция. Обновленная воздушная гавань откроет свои ворота к 2023 году", - цитирует пресс-служба главу Чувашии Олега Николаева.

Проектно-сметная документация по реконструкции аэропорта получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Работы планируется начать в августе 2021 года, они будут проходить без остановки деятельности аэропорта и за счет средств оператора аэродрома - ООО "Международный аэропорт Чебоксары", которые составят около 500 млн рублей.

"Площадь аэровокзального комплекса увеличится более чем в 2,5 раза - до 5,5 тыс. квадратных метров, а пропускная способность [будет] повышена до 300 пассажиров в час, годовой пассажиропоток увеличится примерно на 30% - до 500 тысяч человек", - отметил Николаев.

По его словам, реконструкция аэропорта повысит привлекательность Чувашии для российских и зарубежных туристов. В перспективе будет расширена география полетов, увеличена частота рейсов.

Указом президента РФ от 31 мая 2019 года аэропорту города Чебоксары было присвоено имя уроженца региона, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, космонавта Андрияна Николаева.