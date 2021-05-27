РЖД отметили ненадежность отечественных локомотивов для Восточного полигона

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) считают, что ни одна из выпускаемых отечественными компаниями серий тепловозов не обеспечивает необходимых показателей надежности при эксплуатации на Восточном полигоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

Ранее о том, что гендиректор РЖД Олег Белозеров пожаловался главе Минпромторга РФ Денису Мантурову на низкое качество тепловозов производства "Трансмашхолдинга", сообщило издание РБК.

"Задача создания тепловоза, способного стабильно работать при повышенной массе поездов в особых климатических условиях Восточного полигона, ставилась перед отечественной промышленностью неоднократно, однако в полной мере не решена до сих пор. Ни одна из выпускаемых отечественными предприятиями серий тепловозов на сегодня не обеспечивает достижения установленных показателей надежности при их эксплуатации в данном регионе. Среди основных проблем - недостаточное качество самих локомотивов и их комплектующих, наличие конструктивных недоработок, а также неритмичная работа сервисной компании", - отметили в РЖД.

В пресс-службе добавили, что в связи с ростом объемов перевозок и интенсивности движения, в особенности на Восточном полигоне, для РЖД становится критически важным качество поставляемых локомотивов и организация их сервисного обслуживания.

РЖД планируют в ближайшее время обсудить эти вопросы на совещании с участием представителей "Трансмашхолдинга", "Локотех-сервиса", "Рослокомотива" и Минпромторга РФ.