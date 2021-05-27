Кабмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве стран СНГ в сфере занятости населения

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве стран СНГ в сфере содействия занятости населения. Как сообщает в четверг пресс-служба кабмина, среди направлений взаимодействия документ включает снижение уровня безработицы, противодействие нелегальной миграции, устранение бюрократических и коммуникационных барьеров. Предполагается, что соглашение будет подписано по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в Минске 28 мая.

Документ станет первым многосторонним международным договором стран СНГ в сфере занятости. Его главная цель - создать все необходимые условия для формирования общего рынка труда, указали в российском правительстве.

"В частности, для этого планируется внедрить систему организованного набора и привлечения кадров, расширить возможности для трудоустройства молодежи, граждан предпенсионного возраста и инвалидов. Также в рамках этой работы предполагается создать национальные информационные порталы по содействию занятости граждан, разработать короткие практико-ориентированные программы обучения, соответствующие международным стандартам, и запустить систему взаимного признания компетенций", - говорится в сообщении.

Среди других документов, планируемых к подписанию по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий, соглашение по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний. Кроме того, главами правительств должен быть принят план совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, одобрен комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром и утверждена концепция сотрудничества органов власти, управляющих государственными материальными резервами.

Совет глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств был создан в 1991 году. Он является вторым по значению органом СНГ после Совета глав государств - участников содружества. СГП координирует сотрудничество в экономической, социальной и других областях, представляющих взаимный интерес. На его заседаниях принимаются документы о взаимодействии в сфере энергетики, промышленности, транспортной безопасности, сельского хозяйства, охраны природы, цифрового развития общества и о гуманитарном сотрудничестве.