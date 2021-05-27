Два участка в игорной зоне "Янтарная" под Калининградом передадут в аренду

КАЛИНИНГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Два из шести, выставлявшихся на торги, участков в игорной зоне "Янтарная" в Калининградской области будут переданы арендаторам по итогам проведенных конкурсов. Общая сумма, предложенная победителями, превысила 62 млн рублей в год, при этом стоимость аренды одного из участков в ходе торгов увеличилась почти в 30 раз, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Стоимость аренды земельного участка, расположенного в игорной зоне "Янтарная" в поселке Куликово, общей площадью 3,6345 га увеличилась в ходе торгов на 2 595,6% - с 2 млн 265 тыс. рублей до 61 млн рублей в год. Победителем аукциона было признано НАО "Шамбала" из Приморского края", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее состоялись аукционы еще по пяти участкам в игорной зоне. Четыре из шести объявленных торгов на право аренды земельных участков были признаны несостоявшимися, а зарегистрированная в Москве компания "Синтезгрупп" стала победителем торгов на право аренды 1,44 га земли. В ходе торгов цена аренды выросла с 941 тыс. рублей до 1,026 млн рублей в год.

В областном министерстве экономического развития, промышленности и торговли положительно оценили результаты состоявшихся аукционов. В ведомстве напомнили, что статус земель предполагает развитие здесь игорного бизнеса, но также другие направления в сфере торговли, туризма и рекреации. Строительство жилых комплексов или номеров апартаментного типа на этих участках не предусмотрено.

Игорная зона "Янтарная" находится в 35 километрах от Калининграда неподалеку от поселка Янтарный, также в нее включены территории вблизи поселка Куликово, где и расположены ныне действующие объекты - казино Sobranie и зал игровых автоматов Magic Crystal. Правительство Калининградской области размежевало некогда единую территорию игорной зоны общей площадью 99,5 га на 39 земельных участков. Из них 16 предлагаются в аренду инвесторам под строительство комплексов игорных заведений с элементами торговли и отелями.