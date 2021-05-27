"Аэрофлот" отменил запланированный на 28 мая рейс Москва - Вильнюс

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила запланированный на завтра рейс из Москвы в Вильнюс, следует из информации онлайн табло компании. В компании оперативно не ответили на запрос ТАСС о причинах отмены рейса. Ранее Литва ввела запрет на прилет и вылет рейсов, которые по маршруту следования пересекают воздушное пространство Белоруссии.

На прошлой неделей в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс. Литва после этого заявила, что считает воздушное пространство Белоруссии небезопасным для коммерческих авиарейсов.