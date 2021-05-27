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"Яндекс" назначил директора по защите данных

Эту должность занял Иван Черевко

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Яндекс" назначил директором по защите данных Ивана Черевко. Об этом говорится в сообщении компании.

"Яндекс" назначил Ивана Черевко на роль директора по защите данных. Он будет координировать работу всех бизнесов и подразделений "Яндекса" по вопросам защиты пользовательских данных и данных партнеров. Кроме того, он будет отвечать за политику доступа сотрудников компании к данным и за порядок их обмена между сервисами "Яндекса", - говорится в сообщении.

По словам управляющего директора группы компаний "Яндекс" Тиграна Худавердяна, Черевко также будет отвечать за соблюдением принципов компании по данным, которые недавно были опубликованы IT-гигантом. Кроме этого, он будет работать над тем, чтобы сервисы "Яндекса" продолжали соответствовать международным стандартам по защите пользовательской информации.

Иван Черевко пришел в "Яндекс" в июне 2018 года, последние два года отвечал за безопасность данных в "Поиске". До "Яндекса" он работал в компании Rambler. В 2011 году основал сервис для сравнения цен на отели Hotelscan.

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