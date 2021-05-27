Долговая нагрузка россиян на конец I квартала выросла до 11,9%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Общая долговая нагрузка россиян (ПДН, отношение суммы платежей по кредиту к доходам заемщика) на конец I квартала 2021 г. достигла 11,9% располагаемых доходов населения, следует из "Обзора финансовой стабильности", подготовленного ЦБ РФ.

"Рост кредитования темпами, опережающими рост доходов населения, привел к повышению за III квартал 2020 - I квартал 2021 г. долговой нагрузки граждан на макроуровне с 10,7 до 11,9%. Основной вклад внес сегмент необеспеченного потребительского кредитования, где с начала 2021 г. наблюдается ускорение роста", - отмечает ЦБ.

По данным ЦБ, объем потерь банков в 2021 году по реструктурированным в пандемию потребительским кредитам не превысит 70-90 млрд рублей.

"Качество кредитного портфеля пока превосходит ожидания, имевшие место в начале пандемии. По 75% реструктурированных потребительских кредитов срок реструктуризации завершился к 1 января 2021 года. С учетом кредитного качества ссуд, вышедших из реструктуризации в 2020 года, можно ожидать, что в 2021 году объем потерь по реструктурированным потребительским кредитам не превысит 70-90 млрд рублей, а на всем жизненном цикле - 110 млрд рублей", - указывает ЦБ.

В целом, по оценке Банка России, совокупные потери по реструктурированным кредитам будут растянуты во времени и по объему могут составить около 1,4 трлн рублей, что ниже размера чистой прибыли за 2020 год (1,6 трлн рублей).

Как отмечает регулятор, финансовый результат деятельности банковского сектора позволяет полностью покрыть вероятные потери по реструктурированным кредитам. Кроме того, банки располагают существенным накопленным запасом капитала (6 трлн рублей), который при необходимости может быть использован для абсорбирования указанных потерь.