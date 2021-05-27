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ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до нового максимума с июня 2018 года

По данным агентства "Синьхуа", повышение курса вызвано восстановлением китайской экономики, а также неопределенностью в динамике мировой резервной валюты из-за пандемии

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) укрепил в четверг курс юаня на 69 базисных пунктов, до 6,4030 юаня за доллар. Как следует из статистики регулятора, это новое максимальное значение с 14 июня 2018 года.

Укрепление курса юаня длится уже четвертый рабочий день подряд.

Как пишет в связи с этим агентство "Синьхуа", нынешнее повышение курса юаня к доллару вызвано восстановлением китайской экономики, а также неопределенностью в динамике мировой резервной валюты из-за пандемии. Как отмечается в сообщении, в ближайшее время двунаправленная волатильность юаня по отношению к доллару продолжится.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года Народный банк понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.

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