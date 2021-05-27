"Гознак" планирует выплатить государству более 3,67 млрд рублей дивидендов за 2020 год

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Гознака" рекомендовал направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли, которая по итогам 2020 года составила 7,4 млрд руб. Таким образом, компания перечислит государству более 3,68 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Совет директоров АО "Гознак" на очередном заседании рекомендовал направить на выплату дивидендов по акциям компании 3,679 млрд рублей, что соответствует 50% показателя ее чистой прибыли по РСБУ за 2020 год", - указано в сообщении.

Утверждение размера направляемой на выплату дивидендов суммы произойдет на общем собрании акционеров АО "Гознак" в лице Росимущества, собрание пройдет не позднее 1 июля 2021 года.

В компании отметили, что рекомендованный размер дивидендов более чем на 800 млн рублей (на 28%) превышает соответствующий прогнозный объем выплат по итогам 2020 года, что связно с высокими финансовыми результатами компании по итогам прошедшего года.

"Несмотря на снижение деловой активности и ограничения в связи с пандемией, компания в полной мере обеспечила выполнение запланированных производственных и финансовых показателей, сумев заместить сокращение отдельных заказов на внутреннем рынке значительным ростом объемов продаж на экспорт. Так, в 2020 году выручка АО "Гознак" составила 45,9 млрд руб.", - отметили в компании.