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"Газпром" законтрактовал почти весь гелий с Амурского ГПЗ

"Газпром" законтрактовал почти весь гелий с Амурского ГПЗ - топ-менеджер.

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Россия
В "Газпроме" заявили, что перевыполняют план по закачке газа в ПХГ России
В компании сообщили, что предстоит "напряженная работа", так как в осенне-зимний период 2020-2021 года из подземных хранилищ были отобраны более 60 млрд куб. м газа
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