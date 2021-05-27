"Газпром" законтрактовал почти весь гелий с Амурского ГПЗ

В "Газпроме" заявили, что перевыполняют план по закачке газа в ПХГ России

В компании сообщили, что предстоит "напряженная работа", так как в осенне-зимний период 2020-2021 года из подземных хранилищ были отобраны более 60 млрд куб. м газа

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