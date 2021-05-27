"Лукойл" может сохранить добычу нефти в 73,5 млн тонн в 2021 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Лукойл" в 2021 году может сохранить уровень добычи нефти в 73,5 млн тонн, если ОПЕК+ не изменит параметры сделки по ограничению добычи. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами в четверг сказал вице-президент компании Павел Жданов.

"Что касается добычи нефти в России, мы ориентируемся на параметры ограничений ОПЕК+, которые нам известны по июль месяц включительно. На основании этих параметров получается, что наша добыча нефти в РФ должна сохраниться на уровне 73,5 млн тонн, это уровень 2020 года. То есть добыча жидких углеводородов по России практически не изменится год к году, хотя ранее мы ожидали некоторого снижения добычи", - сказал он.

При этом он отметил, что добыча газа в Узбекистане в 2021 году ожидается в объеме 14 млрд куб. м, доля "Лукойла" здесь составляет 90%. На российских проектах добыча газа, которая большей частью является попутным нефтяным газом (ПНГ), сократится вследствие ограничений ОПЕК+.