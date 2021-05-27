Умер заместитель председателя правления "Сибура" Владимир Разумов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правления "Сибур холдинга" Владимир Разумов умер в возрасте 77 лет во время командировки на "Воронежсинтезкаучук" (входит в "Сибур"). Об этом говорится в сообщении компании.

"27 мая, на 78-м году жизни скончался Владимир Разумов, заместитель председателя правления "Сибур холдинга", член совета директоров компании. Он находился в командировке на предприятии "Воронежсинтезкаучук", - сказано в сообщении.

В "Сибуре" Владимир Разумов работал с 1999 года.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 90 странах мира.

В новость внесена правка (17:25 мск) - уточняется возраст в первом абзаце.