Эксперт: спрос на высокотехнологичные трубы сохранил устойчивость, несмотря на пандемию

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Спрос на высокотехнологичную трубную продукцию в России сохранил устойчивость, несмотря на снижение экономической активности на фоне пандемии COVID-19, сообщил в четверг на первой сессии 18 Международного металлургического саммита "Русская сталь: стратегия роста" генеральный директор Трубной металлургической компании (ТМК) Игорь Корытько.

"В 2020 году потребление стальных труб в мире снизилось на 13%, и основным фактором, конечно же, послужило снижение активности в нефтегазовом секторе, в первую очередь, по причине пандемии коронавируса. Пандемия была и остается серьезным испытанием для нас. В частности, в РФ потребление стальных труб в прошлом году снизилось на 9%. В 2021 году оно восстанавливается, но еще не восстановилось до доковидных уровней", — сказал он.

Трубная промышленность, отметил Корытько, является неотъемлемой частью металлургической промышленности, на ее долю приходится примерно 10% мирового производства стали.

При сложившейся ситуации, по его словам, высокотехнологичный сектор сохранил свою устойчивость. Спрос на флагманскую продукцию ТМК — премиальные резьбовые соединения, трубы из нержавеющих марок стали и другие инновационные продукты сохранился. "Поэтому, несмотря на беспрецедентную волатильность на рынке, которая была и есть, нам удается повышать объемы отгрузок высокотехнологичных продуктов", — добавил гендиректор ТМК.

Двухдневный Международный саммит "Русская сталь: стратегия роста", открывшийся в четверг в Волгоградской области на площадке Волжского трубного завода Трубной металлургической компании (ТМК), объединил более 150 представителей 60 компаний из 10 стран мира, в том числе России, Великобритании, Бельгии, Италии. Главное событие года в российском металлургическом бизнесе состоялось при поддержке ассоциации "Русская Сталь" с участием ведущих холдингов отрасли.