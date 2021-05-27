{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: спрос на высокотехнологичные трубы сохранил устойчивость, несмотря на пандемию

Гендиректор ТМК Игорь Корытько сообщил, что компании удается повышать объемы отгрузок высокотехнологичных продуктов, несмотря на высокую волатильность на рынке

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Спрос на высокотехнологичную трубную продукцию в России сохранил устойчивость, несмотря на снижение экономической активности на фоне пандемии COVID-19, сообщил в четверг на первой сессии 18 Международного металлургического саммита "Русская сталь: стратегия роста" генеральный директор Трубной металлургической компании (ТМК) Игорь Корытько.

"В 2020 году потребление стальных труб в мире снизилось на 13%, и основным фактором, конечно же, послужило снижение активности в нефтегазовом секторе, в первую очередь, по причине пандемии коронавируса. Пандемия была и остается серьезным испытанием для нас. В частности, в РФ потребление стальных труб в прошлом году снизилось на 9%. В 2021 году оно восстанавливается, но еще не восстановилось до доковидных уровней", — сказал он.

Трубная промышленность, отметил Корытько, является неотъемлемой частью металлургической промышленности, на ее долю приходится примерно 10% мирового производства стали.

При сложившейся ситуации, по его словам, высокотехнологичный сектор сохранил свою устойчивость. Спрос на флагманскую продукцию ТМК — премиальные резьбовые соединения, трубы из нержавеющих марок стали и другие инновационные продукты сохранился. "Поэтому, несмотря на беспрецедентную волатильность на рынке, которая была и есть, нам удается повышать объемы отгрузок высокотехнологичных продуктов", — добавил гендиректор ТМК.

Двухдневный Международный саммит "Русская сталь: стратегия роста", открывшийся в четверг в Волгоградской области на площадке Волжского трубного завода Трубной металлургической компании (ТМК), объединил более 150 представителей 60 компаний из 10 стран мира, в том числе России, Великобритании, Бельгии, Италии. Главное событие года в российском металлургическом бизнесе состоялось при поддержке ассоциации "Русская Сталь" с участием ведущих холдингов отрасли.

Теги
Россия
Глава Минприроды: отказ от инвестиций в нефть и газ не приведет к углеродной нейтральности
Александр Козлов напомнил, что климатическая повестка является одной из 17 приоритетных целей в области устойчивого развития, определенных ООН
Читать полностью