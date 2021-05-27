Глава Минприроды: отказ от инвестиций в нефть и газ не приведет к углеродной нейтральности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Прекращение инвестиций в добычу нефти и газа не поможет в достижении углеродной нейтральности, необходимо развивать технологии, позволяющие не загрязнять окружающую среду. Об этом заявил ТАСС глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах IX Невского международного экологического конгресса.

"Если мы хотим прийти к [углеродной] нейтральности, нам тогда можно не производить не только газ и нефть. Мы с вами существуем, нас тоже нейтрализировать? Вопрос в создании технологий, которые позволят и экономике, и климату, и природе существовать не во вред", - сказал он, комментируя рекомендации Международного энергетического агентства прекратить инвестировать в нефть и газ.

Козлов напомнил, что климатическая повестка является одной из 17 приоритетных целей в области устойчивого развития, определенных ООН. "И в том числе там есть повестка, связанная с борьбой с бедностью и созданием новых центров экономики. Здесь больше надо синхронизировать несколько понятий в одном. А не так, что отказаться от одного", - добавил министр.

Кроме того, по его словам, после отказа от инвестиций в добычу углеводородов может появиться другой источник загрязнения окружающей среды.

МЭА ранее предложило отказаться от новых проектов по добыче полезных ископаемых для борьбы с глобальным потеплением и подготовило соответствующий план по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.