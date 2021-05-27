В ТМК считают, что мететаллургию ждет трансформация для декарбонизации отрасли

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Курс на декарбонизацию экономики приведет к серьезной трансформации металлургической отрасли, на которую потребуются значительные инвестиции, считает председатель совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК), член Наблюдательного совета Ассоциации "Русская сталь" Дмитрий Пумпянский.

Выступая в четверг на открытии 18-го Международного металлургического саммита "Русская сталь: стратегия роста", Пумпянский отметил, что сегодня в мире активно обсуждается тема сокращения углеродного следа.

"Стальная промышленность очень достойно отвечает на эти вызовы, и сталь с учетом своего уникального свойства по ресайклингу и фактически безотходному восстановлению через металлолом уже занимает достойные позиции по сравнению с другими материалами в этой конкурентной гонке. Но тем не менее различные технологии производства стали все равно связаны с образованием большого количества углерода, и тема декарбонизации металлургической отрасли и нашей стальной продукции очень актуальна. Мы входим в серьезный трансформационный период, который потребует значительных инвестиций", - сказал он в ходе саммита.

По словам председателя cовета директоров ТМК, фактор декарбонизации окажет серьезное влияние на конкурентоспособность стальной продукции.

"Здесь есть ряд решений, в том числе таких, которые должны приниматься на государственном уровне странами, имеющими соответствующие производства, и на основе межгосударственных соглашений. Может быть, [потребуются] специальные меры, вплоть до разработки новых низкоуглеродистых марок стали, новых стандартов, перестройка технологических процессов, выпуск "зеленых" сертификатов, практика контактов на разницу цен. Все это очень важно и актуально для металлургии сегодня", - отметил председатель cовета директоров ТМК.

Пумпянский отметил, что форум также позволяет обсудить спектр других вопросов, актуальных для отрасли. "Это одна из самых технологичных отраслей в мире. Мы используем современное оборудование, в Российской Федерации активно идет обновление производственных мощностей металлургических компаний, вводятся новые электросталеплавильные комплексы. Все это содействует решению задач, которые сегодня стоят перед экономикой нашей страны", - считает он.

О саммите

Двухдневный Международный саммит "Русская сталь: стратегия роста", открывшийся в четверг в Волгоградской области на площадке Волжского трубного завода Трубной металлургической компании (ТМК), объединил более 150 представителей 60 компаний из 10 стран, в том числе России, Великобритании, Бельгии, Италии. Главное событие года в российском металлургическом бизнесе состоялось при поддержке ассоциации "Русская cталь" с участием ведущих холдингов отрасли.