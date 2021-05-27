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В ТМК считают, что мететаллургию ждет трансформация для декарбонизации отрасли

Председатель совета директоров ТМК, член Наблюдательного совета Ассоциации "Русская сталь" Дмитрий Пумпянский отметил, что на это потребуются значительные инвестиции

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Курс на декарбонизацию экономики приведет к серьезной трансформации металлургической отрасли, на которую потребуются значительные инвестиции, считает председатель совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК), член Наблюдательного совета Ассоциации "Русская сталь" Дмитрий Пумпянский.

Выступая в четверг на открытии 18-го Международного металлургического саммита "Русская сталь: стратегия роста", Пумпянский отметил, что сегодня в мире активно обсуждается тема сокращения углеродного следа.

"Стальная промышленность очень достойно отвечает на эти вызовы, и сталь с учетом своего уникального свойства по ресайклингу и фактически безотходному восстановлению через металлолом уже занимает достойные позиции по сравнению с другими материалами в этой конкурентной гонке. Но тем не менее различные технологии производства стали все равно связаны с образованием большого количества углерода, и тема декарбонизации металлургической отрасли и нашей стальной продукции очень актуальна. Мы входим в серьезный трансформационный период, который потребует значительных инвестиций", - сказал он в ходе саммита.

По словам председателя cовета директоров ТМК, фактор декарбонизации окажет серьезное влияние на конкурентоспособность стальной продукции.

"Здесь есть ряд решений, в том числе таких, которые должны приниматься на государственном уровне странами, имеющими соответствующие производства, и на основе межгосударственных соглашений. Может быть, [потребуются] специальные меры, вплоть до разработки новых низкоуглеродистых марок стали, новых стандартов, перестройка технологических процессов, выпуск "зеленых" сертификатов, практика контактов на разницу цен. Все это очень важно и актуально для металлургии сегодня", - отметил председатель cовета директоров ТМК.

Пумпянский отметил, что форум также позволяет обсудить спектр других вопросов, актуальных для отрасли. "Это одна из самых технологичных отраслей в мире. Мы используем современное оборудование, в Российской Федерации активно идет обновление производственных мощностей металлургических компаний, вводятся новые электросталеплавильные комплексы. Все это содействует решению задач, которые сегодня стоят перед экономикой нашей страны", - считает он.

О саммите

Двухдневный Международный саммит "Русская сталь: стратегия роста", открывшийся в четверг в Волгоградской области на площадке Волжского трубного завода Трубной металлургической компании (ТМК), объединил более 150 представителей 60 компаний из 10 стран, в том числе России, Великобритании, Бельгии, Италии. Главное событие года в российском металлургическом бизнесе состоялось при поддержке ассоциации "Русская cталь" с участием ведущих холдингов отрасли.

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