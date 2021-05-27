Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам исключить главу "Траста" Соколова из нового состава

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам исключить из списка кандидатов в новый состав главу "Траста" Александра Соколова, рекомендовать в него основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук, следует из материалов банка.

"Наблюдательный совет банка ВТБ: исключить из списка кандидатуру Соколова Александра Константиновича на основании его письменного заявления и включить в него кандидатуру Бакальчук Татьяны Владимировны в качестве независимого члена наблюдательного совета банка ВТБ", - указано в материалах банка.

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам принять решение сократить дивиденды по привилегированным акциям, всего за 2020 год предлагает направить на дивидендные выплаты 32,74 млрд рублей, следует из материалов банка.

"Наблюдательный совет также принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по акциям банка ВТБ в размере 32,74 млрд рублей. Распределение дивидендных выплат рекомендовано осуществить в следующей пропорции: обыкновенные акции - 18,15 млрд рублей, привилегированные акции 1-го типа - 5,99 млрд рублей, привилегированные акции 2-го типа - 8,60 млрд рублей. Это обеспечит дивидендную доходность в размере 3,74% по обыкновенным акциям, что будет соответствовать выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО", - отмечается в сообщении.