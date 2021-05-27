Титов опроверг сообщения о досрочном уходе с поста бизнес-омбудсмена

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов опроверг сообщения ряда СМИ о своем досрочном уходе с поста.

"Хочу заметить, что "слухи о моей смерти сильно преувеличены", следуя великой цитате Марка Твена. Мои полномочия истекают в июне 2022 года. До этого момента я остаюсь на посту. Назначение уполномоченного четко прописано в законе, вы можете его посмотреть. Это решение президента на основании рекомендаций делового сообщества. Интриги в этом и правда никакой нет", - сказал Титов в четверг, слова которого привели ТАСС в его пресс-службе.

Борис Титов был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в июне 2012 года, затем был повторно назначен на этот пост в июне 2017 года.