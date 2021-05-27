Госдолг Пермского края уменьшился более чем в два раза с начала года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Государственный долг Пермского края уменьшился с начала года более чем в два раза за счет погашения коммерческих кредитов. Об этом сообщил ТАСС губернатор Пермского края во время роуд-шоу с презентацией региона в "Сбере".

"Мы погасили все коммерческие кредиты, которые брали в банках. В частности, мы получаем поддержку "Сбера", у нас остались казначейские кредиты. Мы сейчас максимально подходим под те инициативы, которые озвучил президент России Федеральному собранию", - рассказал глава региона. Речь идет об инфраструктурных займах, которые планируется выдавать регионам с самой сдержанной кредитной политикой.

Как уточнили ТАСС в министерстве финансов региона, государственный долг Пермского края на начало 2021 года составлял 40,9 млрд рублей, в том числе за счет кредитов ПАО "Сбербанк" - 26,0 млрд рублей. На 1 апреля сумма долга уменьшилась до 17,9 млрд рублей, доля кредитов Сбербанка снизилась до 3 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов из федерального бюджета осталась неизменной - 14,9 млрд рублей.

Рост госдолга в Пермском крае был связан с сохранением социальных обязательств в период пандемии в 2020 году. Тем не менее из-за роста налоговых поступлений удалось сократить сумму долга.