Комитет Госдумы поддержал законопроект о едином измерителе интернет-аудитории

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в пятницу рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о едином измерителе аудитории в интернете.

"Для обеспечения актуальности, полноты, открытости и достоверности данных, полученных в результате исследований объема аудитории, в законопроекте предлагается распространить зарекомендовавший себя механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в Сети", - говорится в пояснительной записке.

Уполномоченную организацию по измерению интернет-аудитории, согласно документу, до 1 августа выберет Роскомнадзор. Ранее источник в индустрии сообщил ТАСС, что создание нового измерителя для подсчета аудитории соцсетей и аудиовизуальных сервисов не предполагается - планируется расширить полномочия Mediascope, который уже отвечает за исследование аудитории телеканалов. По словам автора инициативы, депутата Госдумы Антона Горелкина, Mediascope действительно является одним из кандидатов при выборе уполномоченного измерителя.

Под исследованием объема аудитории в законопроекте понимаются "систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований". Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, будет формироваться Роскомнадзором. При этом порядок ведения такого реестра и перечень входящих в него данных будут утверждаться правительством РФ.

Как следует из текста инициативы, измерение аудитории должно проводиться на основании методики, утверждаемой Роскомнадзором. Владелец информационного ресурса в свою очередь будет обязан обеспечить возможность проведения исследований и предоставить необходимые для этого данные. При этом для организации-измерителя законопроектом устанавливается ряд ограничений: она не вправе использовать данные, полученные от владельцев информресурсов, иначе, чем в целях проведения исследований, а также не может распространять рекламу.

Как отмечал Горелкин, единый измеритель интернет-аудитории - давно назревшая необходимость, которая "позволит государству и рынку получать более четкую информацию о просмотре контента в Сети".